Concordia. Travolta dalla sua stessa auto, grave una 71enne

Oggi pomeriggio intorno alle ore 17 una donna è rimasta vittima di un singolare incidente a Concordia sulla Secchia. La 71enne, residente a Mirandola, si trovava in via Valnemorosa per delle commissioni e aveva posteggiato la propria auto nei pressi del civico 4.

Da una prima ricostruzione pare che la donna sia stata travolta dal proprio stesso veicolo: la Fiat 500 sarebbe improvvisamente partita in retromarcia dopo che la donna era scesa dal veicolo, forse percependo un guasto o un ostacolo che le impediva di partire. L'auto ha compito alcuni metri all'indietro travolgendo la guidatrice, che si trovava solo parzialmente fuori dall'abitacolo.

Sul posto è intervenuto immediatamente il 118 e il personale dell'Ambulanza ha chiesto il supporto dell'elisoccorso. La signora è stata quindi caricata sul velivolo e trasportata all'Ospedale Maggiore in codice rosso. Accertamenti sono stati svolti dalla Polizia Locale.