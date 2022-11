Ragazzo investito nella notte a Corlo, grave un 22enne

Nella notte si è verificato un grave incidente a Corlo di Formigine. Il sinistro è avvenuto in via Felice Alessandri nei pressi dell'incrocio con via Radici in Piano.

Secondo una prima sommaria ricostruzione fornita da alcuni testimoni, sembrerebbe che intorno alle 3 di notte un'auto, abbia investito un giovane mentre si trovava lungo la via con alcuni amici. L'impatto avrebbe fatto sbalzare il ragazzo, un 22enne, sull'asfalto.

Sul posto sono subito giunti i sanitari del 118 con l'ambulanza che hanno medicato il ragazzo e lo hanno trasportato all'ospedale in gravi condizioni. Attualemnte si trova in terapia intensiva e la prognosi è riservata. Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i Carabinieri per i rillievi del caso.