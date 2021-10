Incidente sulla Fondovalle, automobilista ferita a Marano

Oggi pomeriggio, verso le ore 16, si è verificato un incidente lungo la Fondovalle Panaro, tra Marano e località Casona. Per cause da accertare, la conducente di una Porsche Cayenne ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada e impattando frontalmente contro un albero, all'interno di una macchia di vegetazione.

Sul posto sono accorsi i soccorritori del 118 e i Vigili del Fuoco, che hanno estratto la conducente. La donna è stata poi trasferita in ospedale grazie all'intervento dell'eliambulanza. Non sarebbe in pericolo di vita.

Disagi alla circolazione lungo la provinciale.