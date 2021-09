Incidente a Massa Finalese, Pedone in gravi condizioni

Un 66enne è stato investito da un'auto mentre percorreva la via a Massa Finalese.

Grave incidente oggi a Massa Finalese. Un 66enne è stato investito da una'auto.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo stava camminando lungo la strada a Massa Finalese quando per cause ancora in corso di accertamento un’auto è uscita di strada impattando contro il 66enne.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 e l'uomo è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna in gravi condizioni.