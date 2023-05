Furgone si scontra con un'autobotte, due feriti in Autosole tra i caselli di Modena

Intorno alle ore 5.45 sull’autostrada A1 Milano – Napoli, nel tratto compreso tra Modena sud e Modena nord in direzione Milano, è avvenuto un incidente all’altezza che ha visto coinvolti un furgone e un mezzo pesante. Lo scontro è avvenuto all'altezza della frazione modenese di Cognento.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari le Pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

A seguito dell'impatto, particolarmente violento e fronto-laterale, il furgone ha perso il controllo e si è fermato al centro della carreggiata dopo aver sbattuto anche contro il guard-rail centrale. Trauma particolarmente violento per uno dei due uomini a bordo del furgone, un 54enne in condizioni molto gravi. Ferite di media gravità invece per un 21enne. Illeso il camionista. Sul posto anche l'elisoccorso.

Il traffico è rimasto bloccato per circa 90 minuti e si registrano 6 km di coda in direzione Milano. Alle 7.50 sono state riaperte due corsie di marcia. Rallentamenti per curiosi in direzione opposta.

Agli utenti in viaggio provenienti da Bologna e diretti verso Milano, si consiglia di uscire a Modena sud e di rientrare a Modena nord dopo aver percorso la viabilità ordinaria lungo la SS9 via Emilia. Disagi anche sulla viabilità ordinaria, in particolare sull'asse di via Vignolese.