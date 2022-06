Scontro sulla Tangenziale di Castelfranco, perde la vita il conducente di un'apecar

Questa mattina poco dopo le ore 9:00 si è verificato un incidente mortale lungo la Tangenziale di Castelfranco, nel tratto prossimo all'intersezione con via Muzza Corona. A scontrarsi sono state un Suv volkswagen e un'apecar. L'esatta dinamica è ancora al vaglio delle autorità ma dalle prime testimonianze sembrerebbe che l'apecar, che procedeva verso Bologna, abbia improvvisamente sbandato verso sinistra invadendo la corsia opposta e impattando contro il Suv che procedeva in direzione opposta.

A seguito dell'impatto l'apecar si è capovolta e il conducente, un uomo di mezza età, ha perso la vita. A nulla è valso l'intervento del 118, sopraggiunto immediatamente con ambulanza e automedica. Illeso invece il conducente dell'auto. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza i veicoli. Per i rillievi si trova sul posto la Polizia Locale di Castelfranco Emilia, che ha completamente chiuso al transito la tangenziale nel tratto interessato dall'incidente. -Seguiranno aggiirnamenti-