La sua auto si schianta contro un pullman, muore una 28enne

Incidente mortale all'alba a Crevalcore. Inutile la corsa in ospedale per la giovane automobilista

Tragica mattinata sulla strada statale 568 ‘di Crevalcore’ a causa di un incidente a seguito del quale ha perso la vita una 28enne residente in provincia di Modena. L'incidente è avvenuto nel tratto bolognese della provinciale (via Muzza), che è stato poi chiuso al traffico.

Da quanto si apprende, per cause in corso di accertamento, poco prima delle ore 6 si è verificato uno scontro tra un pullman e un veicolo a seguito del quale una persona è deceduta. Sul posto sono presenti carabinieri, vigili del fuoco e le squadre Anas per la gestione della viabilità e per ripristinare appena possibile la circolazione.

La vittima è una ragazza di 28 anni, era alla guida della sua auto che - secondo le prime ricostruzioni - avrebbe invaso la corsia nella quale viaggiava la corriera. Nell'impatto la giovane donna ha riportato gravi lesioni. Inutile la corsa verso l'ospedale, dove è stata traspirata in codice 3 ovvero quello di massima gravità. La 28enne è spirata poco dopo al nosocomio di Vergato.

(fonte Bolognatoday.it)