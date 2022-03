Incidente mortale in tangenziale, due giovani le vittime

Intorno alle 8.00 di questa mattina si è verificato un grave incidente in tangenziale a Modena.

Per cause ancora da accertare una vettura con a bordo 3 persone è uscita di strada all'altezza dello svincolo 10 della tangenziale Pirandello in direzione di Modena città. Pare l'auto stesse percorrendo la tangenziale Pirandello in direzione bologna e una volta imboccato lo svincolo 10bis per accedere in via Lamarmora è uscita di strada.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 ma per due dei tre occupanti del veicolo non c'è stato nulla da fare.

Sul luogo del sinistro è intervenuta anche la Polizia Locale di Modena per i rillievi del caso e per regolare il traffico. Lo svincolo è stato infatti chiuso al transito per consentire le operazioni di soccorso.

Incidente del tutto simile a questo era avvenuto due anni fa, nello stesso punto, quella volta una donna rimase ferita uscendo di strada, a testimonianza che quello svincolo e quella curva risultano pericolosi se percorsi ad una velocità non adeguata. Seguiranno aggiornamenti