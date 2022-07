La sua moto si scontra con un'auto, grave un 16enne a Castelvetro

Ieri sera poco dopo le ore 21 si è verificato un incidente nell'abitato di Castelvetro. Per ragioni al vaglio delle forze dell'ordine, un'auto e una moto hanno impattato lungo via Circonvallazione, all'altezza di via Bortolini.

Ad avere la peggio ovviamente il motociclista, un ragazzo di 16 anni. Il giovane è caduto colpendo prima l'auto poi finendo sull'asfalto e riportando diversi traumi.

Sul posto è accorso il 118 con ambulanza e automedica. Il paziente è stato stabilizzato, caricato in ambulanza e poi trasferito con il codice di massima gravità all'Ospedale di Baggiovara.

I rilievi sono stati eseguiti dai Carabinieri.