Infortunio sulla moto da cross, ragazzo di 25 anni in rianimazione

Ieri pomeriggio un ragazzo di 25 anni è stato protagonista di una brutta caduta con una moto da cross. E' accaduto nelle campagne di Massa Finalese, in va Ceresa. Si è trattato di un incidente autonomo, durante un'attività di motocross in un campo accanto alla via.

Sul posto è intervenuto il 118, insieme ai Carabinieri. Il giovane ha riportato conseguenze piuttosto serie e le sue condizioni hanno richiesto l'intervento dell'eliambulanza, fatta giungere da Bologna.

Il 25enne è stato stabilizzato, caricato sull'elicottero e trasportato all'Ospedale Maggiore, nel capoluogo felsineo. Attualmente si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione e la prognosi medica è ancora riservata.