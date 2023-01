Ancora uno schianto sulla Nuova Estense, deceduto un auomobilista

Un terribile incidente frontale ha provocato una vittima oggi intorno alle ore 17 lungo la Statale 12 (Nuova Estense). Tre auto sono state protagoniste di un impatto devastante le cui cause sono al vaglio della Polizia Locale del Frignano - poco a monte dello stabilimento delle ceramiche Serra.

Purtroppo non c'è stato nulla da fare per una delle persone coinvolte, morta sul colpo. Sono invece quattro i feriti, attualmente assistiti dai sanitari del 118 intervenuti con diverse ambulanze e con l'automedica. I Vigili del Fuoco hanno estratto le persone incastrate negli abitacoli e messo in sicurezza i mezzi incidentati.

La Polizia Locale ha chiuso al transito la Nuova Estense e si segnalano code in ambo le direzioni. ++ Seguiranno aggiornamenti ++