Scontro sulla Nuova Pedemontana, gravissimo un automobilista 50enne

Poco prima delle ore 8.00 di questa mattina si è verificato un grave incidente sulle nuova pedemontana a Spilamberto sul ponte del fiume Panaro.

Per cause ancora in corso di accertamento, una auto, una fiat 500, e un camion che procedevano in direzioni opposte, il camion procedeva in direzione Bazzano e l’auto in direzione Vignola, si sono scontrati con un impatto fronto-laterale. A seguito dello scontro il conducente dell’auto, un 50 enne S.S. le sue iniziali e redidente a Guiglia, ha riportato ferite gravissime.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza, automedica ed eli soccorso. Il ferito è stato portato a Baggiovara in ambulanza in codice rosso. Illeso invece il conducente del Camion, un 40enne straniero,

Sul posto anche la Polizia Locale delle Terre di Castelli per i rilievi del caso e anche i Vigili del Fuoco.

L’incidente ha causato anche gravi disagi al traffico con conseguente chiusura temporanea della strada e lunghe code in ambo le direzioni