Auto si ribalta a Ponte Chiozzo, ferito il conducente

Estratto dai Vigili del Fuoco e affidato alle cure del 118: non ha riportato conseguenze garvi

Via Fontanaccia

Ieri intorno alle 19.30 un automobilista ha perso il controllo della propria Fiat Panda mentre scendeva lungo via Fontanaccia, strada nel territorio di Pavullo che conduce verso la Fondovalle del Panaro, all'altezza di Ponte Chiozzo. L'auto si è ribaltata in un campo e il guidatore è rimasto intrappolato all'interno.

Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco, che hanno estratto il conducente per poi affidarlo alle cure mediche del 118, intervenuto con ambulanza e automedica. Il ferito è stato trasferito in ospedale, ma non ha riportato lesioni particolarmente serie.

Sembra essersi trattato di un incidente autonomo: sul posto per i rilievi i Carabinieri della Compagnia di Pavullo.