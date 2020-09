L'auto si ribalta dopo uno scontro, donna ferita a Portile

Verso le ore 8.30 di questa mattina si è verificato un incidente fra due auto, a seguito del quale una si è ribaltata in un fosso. Fortunatamente le conseguenze per le persone coinvolte non sono state serie. Lo scontro è avvenuto al confine tra i territori di Modena e Castelnuovo Rangone, all'incrocio tra la Strada Provinciale 17 e via Santa Lucia.

A seguito dell'impatto con una Peugeot condotta da un 42enne, la Hyundai su cui viaggiava una 49enne è finita in un fosso ribaltandosi. SUl posto è intervnuta un'ambulanza del 118, insieme ai Vigili del Fuoco e lautomobilista è stata soccorsa: come detto non ha riportato ferite gravi ed è stata trasportata per accertamenti a Baggiovara.