Sperona un'auto sulla rotatoria e poi fugge, si cercano testimoni

Purtroppo da ormai alcuni anni - di pari passo con l'aumento delle auto circolanti senza assicurazione - cresce anche il numero di automobilisti che si danno alla fuga dopo essere stati coinvolti in incidenti. E' accaduto anche nei giorni scorsi a Modena, intorno alle ore 18.50 di giovedì 21 luglio.

La Fiat Panda condotta da una donna è stata urtata in modo piuttosto violento da un'altra auto mentre stava percorrendo la rotatoria tra la tangenziale Neruda e strada Formigina, di fronte al Cinema Raffaello. L'automobilista, pur avendo riportato danni alla sua auto, si è allontanato precipitosamente in direzione di viale Amendola.

La signora, sotto shock nell'abitacolo, è stata soccorsa da un passante e poi dal 118. Dai primi accertamenti non ha riportato conseguenze fisiche gravi, ma dovrà sottoporsi a diversi esami diagnostici.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Modena, che ha raccolto la testimonianza ed eseguito i primi rilievi, con l'obiettivo poi di rintracciare l'auto che si è allontanata. Chiunque possa fornire indicazioni utili sull'accaduto, può contattare gli uffici della Polizia Locale di Modena.

Ricordiamo ancora una volta che in caso di incidente gli utenti della strada sono obbligati a fermarsi. Chi si allontana senza permettere di essere identificato può incorrere in sanzioni amministrative nel caso in cui l'incidente abbia causato solo danni ai veicoli o alle cose. Nel caso invece di conseguenze per la salute delle persone coinvolte, allontanarsi comporta un doppio reato penale: la fuga e l'omissione di soccorso, con la reclusione prevista da uno a tre anni.