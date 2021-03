Scooter si scontra contro un'auto in via Pico, grave un giovane

Intorno alle ore 15.30 di oggi uno scooter e un'auto si sono scontrati lungo via Pico della Mirandola, periferia nord di Modena. L'incidente è avvenuto di fronte allo stabilimento New Holland, a pochi metri di distanza dall'incrocio con via Ramelli. Da chiarire le cause dell'impatto, che è stato quasi frontale. La Fiat Stilo condotta da un uomo è stata colpita dal ciclomotore, che ha probabilmente invaso la corsia opposta. Nell'impatto il motociclista è stato sbalzato sull'asfalto e ha anche perso il casco.

Il giovane straniero è stato soccorso dal 118, anche con l'aiuto del medico, e poi trasferito in ospedale. Avrebbe riportato traumi piuttosto gravi.

I rilievi sono a cura della Polizia Locale, che ha anche chiuso al transito via Pico in corrispondenza del sinistro.