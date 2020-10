Incidente su A22 tra mezzo pesante e cisterna di gpl, un ferito e code in ambo le direzioni

Dalle ore 6.30 di questa mattina i Vigili del Fuoco sono intervenuti sulla A22 a seguito di un incidente tra due mezzi pesanti. Lo scontro è avvenuto tra Carpi e Campogalliano all'incirca all'altezza dell'abitato di Santa Croce.

Uno dei due mezzi coinvolti è una cisterna di gas gpl. Si registra un ferito non grave che è stato trasportato in ospedale.

L'Autostrada al momento risulta chiusa al traffico in entrambi sensi. E' stato chiuso lo svincolo in entrata della stazione autostradale di Carpi della carreggiata sud e l'allacciamento A22 - A1 della carreggiata nord in direzione Brennero con relativa chiusura della stazione di ingresso di Campogalliano sempre in direzione nord. Attualmente si registrano code in entrambi i sensi di marcia