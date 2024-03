Incidente all'incrocio, auto si ribalta ai Torrazzi. Conducente lievemente ferita

Incidente oggi pomeriggio in zona Torrazzi, fortunatamente senza conseguenze particolarmente gravi nonostante la dinamica. Una Fiat Panda che percorreva via Allende si è scontrata con una Dacia Sandero che procedeva su via Via Martin Luther King. L'impatto laterale è avvenuto all'incrocio delle due strade ed è costato il capottamento all'utilitaria, che ha terminato la propria corsa sul tettuccio.

La conducente dell'auto ribaltata è stata soccorsa dal 118 con l'aiuto dei Vigili del Fuoco, per poi essere caricata a bordo dell'ambulanza. Fortunatamente la donna non ha riportato lesioni particolarmente gravi.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per la gestione della viabilità e per i rilievi del sinistro.