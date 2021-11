Padre e figlio travolti da un'auto in via Canaletto, morto l'anziano

Due pedoni sono stati investiti da un'auto lungo strada Canaletto Sud. È accaduto poco dopo le ore 17.30, in corrispondenza dell'attraversamento pedonale di fronte al supermercato Coop (RNord).

Qui una Fiat Fremont condotta da un uomo ha colpito i due pedoni, padre e figlio resoeenti in zona, mentre procedeva in direzione della periferia, facendoli cadere a terra dopo in violento impatto con il cofano.

Sul posto è intervenuto il 118, con due ambulanze e l'automedica. I due feriti, apparsi in gravi condizioni, sono stati caricati sui mezzi. Purtroppo i tentativi di rianimare l'anziano sono stati vani. Il figlio, di 46 anni, è invece stato trasportato in ospedale, ma non si conoscono le sue estate condizioni.

La Polizia Locale ha eseguito i rilievi e chiuso al transito il tratto interessato dall'incidente.