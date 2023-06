Incidente fra due auto a Carpi, grave un automobilista 79enne

Ieri pomeriggio intorno alle ore 17 si è verificato un incidente che ha coinvolto due auto alle porte del centro storico di Carpi. E' accaduto in via Catellani, all'altezza del monastero, dove due auto si sono scontrate per ragioni al vaglio della Polizia Locale. Ad avere la peggio un uomo di 79 anni, italiano, rimasto incastrato nell'abitacolo della propria vettura e liberato dall'intervento dei Vigili del Fuoco per poi essere affidato ai sanitari del 118.

L'anziano ha riportato lesioni molto gravi ed è stato accompagnato in ospedale a Baggiovara dall'ambulanza, in quanto l'elisoccorso di Bologna che abitualmente opera anche su Carpi non poteva intervenute a causa del maltempo. L'uomo è ricoverato in Terapia Intensiva in gravi condizioni, ma la prognosi resta ancora riservata.

Ferite lievi invece per la donna di 39 anni, di origine straniera, al volante dell'altra auto.

I Soccorsi e i rilievi dell'incidente hanno comportato la chiusura al transito di via Catellani.