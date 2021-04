Grave frontale fra due auto in strada Contrada, tre persone ferite

Poco prima delle ore 16.30 due auto, una utilitaria e un suv, si sono scontrate frontalmente mentre percorrevano strada Contrada. L'incidente è avvenuto in una semicurva all'altezza del civico 36. L'impatto è stato molto violento.

Le due persone a bordo del suv sono state soccorse immediatamente da altrettante ambulanze del 118, mentre una terza persona è rimasta incastrata nell'abitacolo della seconda auto ed è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per forzare le lamiere ed estrarla. Sul posto anche il medico. Tutti e tre i feriti sono stati portati in ospedale e al momento non si conoscono le loro condizioni.

Sul posto per i rilievi la Polizia Locale, che dovrà ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Strada Contrada è stata chiusa completamente al transito tra strada Stradella e strada delle Fornaci.