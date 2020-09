Frontale sulla via Emilia, due feriti alle porte di Castelfranco

Intorno alle 21.40 si è verificato un incidente lungo via Emilia, pochi metri prima della rotonda che immette sulla Tangenziale di Castelfranco Emilia, a ovest del paese. Lo scontro frontale ha coinvolto due auto, una Citroen e una Fiat, che viaggiavano in direzioni opposte ed è stato molto violento.

La Citroen si è adagiata su un fianco, mentre la Fiat si è capottata finendo fuori dalla carreggiata. I due conducenti, un giovane e un uomo di mezza età, sono stati soccorsi dal 118, con l'ausilio dei Vigili del Fuoco. Entrambi sono stati trasportati in ambulanza a Baggiovara e non sarebbero in pericolo di vita.

La dinamica è al vaglio della Polizia Stradale. Via Emilia è stata chiusa al traffico e la viabilità risulta completamente bloccata.