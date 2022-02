Carambola in via Emilia tra Modena e Castelfranco, grave un 21enne

La scorsa notte, intorno alle ore 2.30, la via Emilia è stata teatro di un grave incidente che ha coinvolto più veicoli. Quattro auto sono entrate in collisione, per ragioni al vaglio delle forze dell'ordine.

Sul posto sono accorsi i sanitari e l'automedica del 118, insieme ai Vigili del Fuoco. Ad avere la peggio un ragazzo di 21 anni, che è stato trasportato all'ospedale di Baggiovara in codice rosso. Il giovane ha riportato un forte trauma craico e attualmente si trova in Terapia Intensiva in prognosi riservata.

Feiri in modo più lieve un 39enne e una ragazza di 17 anni, accompagnati al Pronto Soccorso per accertamenti. ++ Articolo in aggiornamento ++