Pedone investito, ancora un incidente all'incrocio di via Giardini

Pochi minuti prima delle ore 17 un pedone è stato investito da un'auto mentre attraversava via Giardini nella prima periferia di Modena. E' accaduto all'incrocio con via Forlanini e via Cimabue, sulle strisce pedonali. Un suv Bmw, impegnato in una svolta su via Giardini, in direzione centro, ha urtato l'uomo, che è caduto a terra riportando un forte trauma.

L?anziano è stato soccorso dal 118 e poi caricato in ambulanza per essere trasferito all'ospedale di Baggiovara. Ha riportato ferite di media gravità e non corre pericolo di vita.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per la gestione dei rilievi e del traffico. Gli agenti hanno deviato i veicoli in transito, creando un senso unico alternato per circa un'ora.

Quello specifico incrocio è stato teatro di almeno tre incidenti analoghi negli ultimi anni, tutti molto simili nella dinamica, che ha sempre visto coinvolte automobili impegnate nell'immissione in via Giardini.