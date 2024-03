Frontale tra due auto alle porte di Carpi, gravissima un'automobilista

Schianto frontale questa mattina in via Mulini, strada di accesso a Carpi. Due auto che viaggiavano in direzione opposta - una Peugeot che procedeva verso la periferia e una Fiat diretta a Carpi - si sono scontrate violentemente in prossimità della rotatoria con Traversa San Giorgio, intorno alle ore 9.

L'impatto è stato molto violento e ha comportato ferite per le tre persone che si trovavano a bordo. Sul posto è intervenuto il 118, insieme ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Locale, che ha chiuso al transito la strada.

Ad avere la peggio è stata la conducente della Peugeot, una donna di 61 anni. La paziente è stata caricata a bordo dell'eliambulanza fatta arrivare da Bologna e portata in codice rosso all'Ospedale Maggiore del capoluogo felsineo. Si trova ricoverata in Rianimazione in condizioni molto gravi.

A bordo dell'altra auto si trovavano un uomo di 62 anni e una ragazza di 22: a loro volta soccorsi e accompagnati in ambulanza all'Ospedale di Baggiovara, non sono fortunatamente gravi.

Il traffico ha subito rallentamenti e disagi a causa della chiusura di via Mulini nel tratto compreso tra la rotatoria con la S.P.413 Romana Sud e l'intersezione con via Vasco Da Gama.