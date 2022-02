Zona Musicisti, auto si capotta dopo uno scontro all'incrocio

Intorno alle 13.30 due auto si sono scontrate all'incrocio tra via Puccini e via Crespellani, a Modena. Coinvolte una Fiat Panda e una Opel Adam: da una prima ricostruzione la prima stava viaggiando in va Puccini in direzione del centro, quando è stata colpita lateralmente dall'altra auto percorreva via Crespellani in direzione di via Emilia. Sarebbe dunque una mancata precedenza all'origine dello scontro, a seguito del quale la Panda si è ribaltata.

Per fortuna le due automobiliste coinvolte non hanno riportato conseguenze serie. Sul posto il 118 per accertamenti, insieme ai Vigili del Fuoco.

La Polizia Locale sta gestendo al viabilità ed eseguendo i rilievi del sinistro.