Auto esce di strada e si schianta, un ferito a San Vito

Spaventoso incidente questa mattina lungo via San Vito a Spilamberto. Per cause ancora sconosciute la Peugeot condotta da un uomo che procedeva in direzione di San Vito ha improvvisamente scartato verso sinistra: l’auto è finita nel fosso poi si è coppottata più volte terminando la corsa in un cortile privato dopo aver colpito un palo del telefono e alcune piante.

Insieme all’ambulanza e all’auto medica del 118 sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno soccorso il ferito, comunque vigile all'interno delle lamiere dell’auto. L’uomo, di mezza età, ha riportato diversi traumi ma è rimasto cosciente e non si trova in pericolo di vita.

La Polizia Locale delle Terre di Castelli sta eseguendo i rilievi per ricostruire le esatte circostanze dell’incidente. Via San Vito risulta transitabile e aperta al traffico a senso unico alternato nel tratto dell’incidente.