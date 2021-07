Scooter tamponato nelle campagne di Montale, ferito un 57enne

Incidente questa mattina in via Tabaretto: lo scooterista è stato portato all'ospedale di Baggiovara, non in pericolo di vita

Via Tabaretto

Intorno alle ore 8 di questa mattina si è verificato un incidente lungo via Tabaretto, strada di campagna che collega Formigine a Montale Rangone. In un tratto rettilineo un maxiscooter che procedeva in direzione Formigine è stato tamponato da un'auto che lo seguiva. Il mezzo è finito fuori strada, rovesciandosi nel campo sulla destra della carreggiata.

Lo scooterista, un uomo di 57 anni, è stato soccorso dai sanitari e dal medico del 118. Ha riportato diversi traumi, ma non è in pericolo di vita: è stato accompagnato all'Ospedale di Baggiovara in ambulanza. Illeso invece l'automobilista.

I rilievi sono a carico della Polizia Locale delle Terre di Castelli.