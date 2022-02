Viale Autodromo, carambola all'incrocio. Abbattuto anche il semaforo

Oggi intorno alle ore 19 due auto si sono scontrate violentemente in viale Autodromo, all'altezza dell'intersezione con via de' Gavasseti. Probabilmente una mancata precedenza all'origine dell'impatto, che ha coinvolto una Volkswagen Arteon e una Toyota Yaris. La berlina, a seguito dell'impatto, ha anche travolto il semaforo e si è fermata contro un'auto in sosta, danneggiandola a sua volta seriamente.

Fortunatamente le persone coinvolte non hanno riportato lesioni significative. Per un giovane si è reso necessario il trasporto in ospedale per accertamenti, grazie all'ambulanza giunta sul posto.

I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre servirà l'intervento di Hera per sistemare il collegamento elettrico del semaforo divelto.

Sul osto per i rilievi la Polizia Locale, che ha anche chiuso al transito il viale in direzione della periferia.