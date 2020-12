Scontro tra auto e scooter in viale Reiter, ferito un rider

Poco dopo le ore 13 si è verificato un incidente all'incrocio tra viale Reiter e via Tagliazucchi, dove si sono scontrati lo scooter di un rider e una automobile. L'esatta dinamica dovrà essere esaminata dalle forze dell'ordine, ma a seguito dell'impatto il giovane motociclista è stato sbalzato a terra, finendo in una aiuola.

Il fattorino è stato soccorso da medico e infermieri del 118 e caricato in ambulanza per poi essere trasferito all'ospedale di Baggiovara. Ha riportato diversi traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita.