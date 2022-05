La sua auto si cappotta nel fosso, ferito un automobilista sulla Vignolese

Oggi intorno alle 13.30 si è verificato un incidente lungo via Vignolese, nel tratto di competenza del comune di Spilamberto, nei pressi di Ponte Guerro. Per ragioni ancora da chiarire, un'auto che procedeva verso Spilamberto uscita di strada leggendo si nel fosso al margine destro della carreggiata.



Alla guida della BMW un uomo che rimasto incastrato nell'abitacolo. I primi soccorsi sono stati portati da due passanti, che hanno estratto il ferito e l'arrivo del 118, che di lì a poco è intervenuto con ambulanza e automedica. Il ferito, unica persona a bordo dell'auto, è stato stabilizzato e poi trasportato all'ospedale: é sempre rimasto cosciente e non si trova in pericolo di vita.



Sul sto è intervenuta squadra dei vigili del fuoco si è sincerata delle condizioni del mezzo: non essendoci rischi particolari, l'auto sarà recuperata in seguito. I rilievi dell'incidente sono della polizia locale delle terre di castelli.



Il traffico è stato regolato a senso unico alternato dai due volonterosi ragazzi che si sono fermati per prestare soccorso, i quali sono poi rimasti sul posto la viabilità per oltre mezz'ora a quando circolazione non è tornata regolare.