Il suo scooter si scontra con un camion, 16enne perde la vita a Sassuolo

Un drammatico incidente ha funestato la mattinata a Sassuolo, dove un ragazzo di soli 16 anni ha perso la vita. E' accaduto in via Ancora, che il giovane a bordo del proprio scooter stava percorrendo in direzione nord: giunto alla semicurva all'incrocio con via Staffette Partigiane il motociclista ha probabilmente perso il controllo del proprio mezzo, andandosi a scontrare contro un camion che procedeva in direzione opposta.

Il 118 è intervenuto con ambulanza e automedica, ma per il giovane purtroppo non c'è stato nulla da fare e dopo i tentativi di rianimazione il medico ne ha constatato il decesso.

Sul posto la Polizia Locale, che ha eseguito i rilievi del caso chiudendo al transito via Ancora nel tratto compreso tra via Radici in Monte e via Vittime dell'11 settembre.