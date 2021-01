Prende l'auto dei gentitori, provoca un incidente e fugge: 17enne denunciato

Mercoledì 13 gennaio un 17enne di Sassuolo - ovviamente senza patente di guida - ha sottratto ai genitori le chiavi l'auto di famiglia. All'insaputa dei familiari, poi, il ragazzo si è messo alla guida della Fiat 500 ed è giunto in viale San Pietro dove durante la manovra di svolta a destra su via San Paolo, ha invaso la corsia opposta impattando la Toyota Yaris di una 37enne straniera residente a Serramazzoni.

L'urto frontale ha causato lo scoppio degli airbag nei veicoli. Immediatamente dopo aver causato il sinistro il ragazzo si è allontanato, con l'intento di sottrarsi all'identificazione, mentre la donna è stata soccorsa e trasportata dal 118 presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Sassuolo, da dove è stata poi dimessa con una prognosi minima per le contusioni riportate (3 giorni).

Dopo una breve attività di indagine gli agenti della Polizia Locale di Sassuolo hanno rintracciato i proprietari del mezzo incidentato ed abbandonato ricostruendo, anche grazie alla presenza di testimoni oculari, la responsabilità dei fatti. Il 17enne è stato quindi denunciato a piede libero alla procura per i minorenni di Bologna, per i reati di "Omissione di soccorso a persone ferite in sinistro stradale" e "fuga in caso di incidente con danni alle persone".

Gli è stata inoltre elevata la sanzione amministrativa prevista dal codice della strada per non essere riuscito a mantenere il controllo del veicolo, causando un sinistro stradale, oltre che ovviamente per guida senza patente.