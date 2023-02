Grave un operaio caduto in un cantiere edile, intervenuto l'elisoccorso

Grave infortunio sul lavoro questa mattina alle porte di Cavezzo. Teatro dell'incidente il cantiere edile dove sono in corso lavori di ristrutturazione di un'abitazione, in via per Concordia. Intorno alle ore 10.40 un operaio è caduto a terra da un'altezza di circa 2 metri: l'esatta dinamica è ancora in fase di ricostruzione.

A seguito della caduta il lavoratore, un 55enne italiano, ha perso conoscenza. Il 118 è stato immediatamente allertato e sul posto è stato anche fatto intervenire l'eliambulanza di Bologna, che è atterrata presso il campo sportivo del paese. Il paziente ha ricevuto le prime cure, poi è stato trasferito a bordo dell'elisoccorso, che lo ha trasportato all'Ospedale di Baggiovara in codice rosso. Al momento non si conoscono le sue esatte condizioni.

Presso il cantiere sono intervenuti i Carabinieri, insieme con la Medicina del Lavoro Ausl, per eseguire tutti gli accertamenti del caso. ++ Seguiranno aggiornamenti ++