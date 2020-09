Infortunio a Pian del Falco, 51enne ferito durante una discesa in mountain bike

Un uomo di 51 anni residente a Zola Predosa (BO) in mattinata è andato, insieme ad un amico, a fare un giro in mountain bike sulle piste del Monte Cimone bike park di Pian del Falco, Sestola nel circuito denominato Skinny Shark. Arrivato in un punto, dove probabilmente ha urtato una radice, per cause da accertare nonostante la bassa velocità è caduto procurandosi un doloroso trauma distorsivo al ginocchio che non le ha più consentito di proseguire.

Alle 16,20 circa l’amico ha allertato il 118 che ha inviato l’ambulanza di zona, Appennino 1, il Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Monte Cimone che attiva la squadra di Sestola. I due uomini sono riusciti a fornire le coordinate geografiche al 118 e questo ha sicuramente facilitato i soccorritori che hanno raggiunto l’infortunato rapidamente.

Arrivati sul posto dopo aver immobilizzato l’arto infortunato il paziente è stato alloggiato sulla barella portantina e trasportato a valle, utilizzando tecniche alpinistiche, che si sono rese necessarie perché in alcuni punti il sentiero ha delle pendenze accentuate e anche perché il fondo bagnato rendeva il trasporto più impegnativo. I tecnici arrivati sulla strada carrozzabile hanno affidato il paziente all’equipaggio dell’ambulanza che lo ha trasferito all’ospedale di Pavullo.