Grave infortunio sul lavoro, 49enne cade da una scala in un capannone

Nel primo pomeriggio di ieri, poco prima delle ore 16, un capannone alla periferia di Sassuolo è stato teatro di un serio infortunio sul lavoro. Sfortunato protagonista un uomo di 49 anni. che stava svolgendo alcuni lavori presso uno stabile, utilizzato come magazzino da una ditta edile, tra via XII Agosto e viale IV Novembre.

L'uomo è caduto da una scala sulla quale si trovava, compiendo un volo di alcuni metri e riportando diversi traumi, tra cui uno preoccupante al capo. I presenti hanno chiesto immediatamente l'intervento del 118 e sul posto sono giunti i sanitari e il medico. L'uomo è stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale di Baggiovara. Si trova ricoverato in prognosi riservata, in condizioni particolarmente gravi.

Gli accertamenti di quanto accaduto sono a carico della Medicina del Lavoro dell'Ausl di Modena, che ha il compito di ricostruire la dinamica dei fatti e verificare le condizioni di sicurezza del contesto lavorativo.