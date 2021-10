Tragedia sul lavoro, 49enne muore in un campo a Cavezzo

Questa mattina poco dopo le ore 9 si è consumato l'ennesimo dramma sul lavoro. Un lavoratore agricolo di 49 anni è infatti deceduto mentre si trovava su un terreno lungo via Pioppa, nella zona di Disvetro di Cavezzo.

Da una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe rimasto impigliato nel giunto cardanico del trattore che stava utilizzando per alimentare il sistema di irrigazione. Il meccanismo lo avrebbe quindi ucciso in pochi istanti.

Sul posto il 118 con ambulanza e automedica, insieme ai Vigili del Fuoco, ma per l'operaio, di origine cinese, non c'è stato nulla da fare. Carabinieri e Medicina del lavoro stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica e il mezzo agricolo sarà posto sotto sequestro.