Romano Sghedoni investito da un'auto, ricoverato il presidente del Modena Fc

Come confermato dalla stessa società con una breve nota, il presidente del Modena Fc Romano Sghedoni ieri sera, venerdì 11 dicembre, è stato investito da un’auto mentre attraversava a piedi la strada. L'82enne, patron del Gruppo Kerakoll, è stato portato al Policlinico di Modena in ambulanza e preso in carico dal personale sanitario.

"Teniamo a rassicurare collaboratori e conoscenti che la situazione è costantemente monitorata e stabile, senza aspetti di particolare gravità. Il Presidente Romano Sghedoni ha solo bisogno di tempo e pazienza per recuperare i traumi subiti e ringrazia tutti per i pensieri positivi", scrive la società gialloblu.