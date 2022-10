Ladri in fuga nelle campagne, recuperati due furgoni rubati

Nella tarda serata di ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile stavano pattugliando le strade di Bomporto quando hanno notato due furgoni con a bordo complessivamente quattro persone sospette, ferme presso un distributore di carburante. I militari hanno approcciato la stazione di servizio per sottoporre i mezzi ad un controllo, ma i quattro che stazionavano presso le pompe di benzina non erano evidentemente dell'idea.

Non appena i carabinieri si sono avvicinati, i malviventi sono saliti frettolosamente a borgo dei due mezzi - un Fiat Ducato e un Renaul Traffic - e si sono allontanati. Dopo aver fatto un breve tratto di strada, tuttavia, i quattro hanno preferito abbandona due furgoni sulla carreggiata e darsi alla fuga, disperdendosi nelle campagne e facendo perdere le loro tracce.

I veicoli sono risultati rubati e sono quindi stati recuperati e sequestrati per gli ulteriori accertamenti, a cura della Compagnia di Modena, al fine di comprendere le reali intenzioni di quelle persone all’interno del distributore, in quel frangente in funzionalità self service e procedere alla loro identificazione.