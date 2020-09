Si introduce nello spogliatoio della polisportiva Virtus, 51enne bloccato dai Carabinieri

Nella tarda serata del 31 agosto, lunedì scorso, qualcuno si era introdotto all'interno degli spogliatoi della Polisportiva Virtus di via Nicoli a Modena. I Carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno sorpreso l'uomo all'interno dello stabile: è ipotizzabile che l'intrusione fosse finalizzata ad un furto di qualche genere, ma non vi sono state evidenze in tal senso.

L'uomo, tuttavia, è stato denunciato per invasione di edifici e porto di arnesi da scasso. Il 51enne di origine pugliese, ma residente in città, è stato infatti trovato in possesso di un cacciavite ideoneo alle effrazioni.