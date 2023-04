Minaccia di gettarsi dal nono piano, apprensione al residence Costellazioni

Momenti di grande tensione questa mattina in via delle Costellazioni, presso l'omonimo residence. Intorno alle 9.30 è scattato l'allarme per una persona che ha inscenato una protesta, dettata da difficoltà personali. L'uomo ha infatti minacciato di buttarsi dalla finestra della propria stanza, situata al nono piano del complesso.

Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco, insieme al 118, alla Polizia Locale e ai Carabinieri. E' quindi iniziata una negoziazione che è proseguita per oltre un'ora, al termine della quale l'uomo ha desistito da ogni tentativo di gesto estremo, lasciando il davanzale su cui era seduto e rientrando nella stanza.

Il cittadino è quindi stato accompagnato in ospedale dai sanitari del 118 per accertamenti. Intorno alle ore 11.30 tutto è tornato alla normalità.