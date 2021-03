Tragedia a Vignola, bambino di 8 mesi muore in casa

Un bambino di appena 8 mesi è deceduto nel pomeriggio di oggi in un appartamento di Vignola, dove viveva con la famiglia. Intorno alle ore 18 i sanitari sono intervenuti presso l'abitazione di via Silvio Pellico, dove il bambino si trovava ormai esanime e a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione.

I Carabinieri della Tenenza di Vignola sono intervenuti su segnalazione del 118 e della Polizia Municipale, per accertamenti. Al momento sono in corso le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Modena, per ricostruire la dinamica del fatto, che per ora sembrerebbe presumibilmente riconducibile ad una caduta accidentale.