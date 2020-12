Incendio in un appartamento di Sassuolo, morto un 52enne

Intorno alle 20.25 di oggi i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un incedio in un appartamento di via Mazzini, alle porte del centro di Sassuolo, in angolo con via Gramsci. All'interno dell'abitazione è stata trovata una persona già senza vita.

Si tratta di uno di una persona che abitava al terzo piano, un cittadino croato di 52 anni, che si trovava solo in casa. I pompieri che hanno fatto irruzione nell'abitazione hanno rinvenuto il cadavere sul letto, probabilmente deceduto dopo aver respirato il fumo del rogo che sembrerebbe essersi sviluppato proprio in camera da letto.

Gli inquilini dello stabile sono stati momentaneamente evacuati a scopo precauzionale, ma l'immobile non dovrebbe aver subito danni strutturali.

Sull'accaduto stanno indagando i Carabinieri. Sul posto anche la Polizia Municipale. Seguiranno aggiornamenti