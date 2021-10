Carpi, deceduto l'anziano ciclista travolto in via Marx

/ Via Carlo Marx

Non c'è stato nulla da fare per Franco Arletti, il cittadino 81enne di Carpi che lo scorso 5 ottobre era stato vittima di un grave incidente stradale. L'anziano è infatti deceduto belle scorse ore presso la Terapia Intensiva di Baggiovara, dove si trovava ricoverato da una settimana.

L'uomo era stato investito da un furgone lungo via Marx: il mezzo che procedeva in direzione della periferia lo aveva travolto mentre questi era in bicicletta: l'esatta dinamica è stata oggetto dei rilievi e delle valutazioni della Polizia Locale.