Ubriaco al volante di un'auto sequestrata, denunciato un vignolese

Questa mattina una pattuglia di Polizia Locale delle Terre di Castelli, impegnata in un controllonel territorio di Vignola, ha intimato l’alt ad una Fiat 16 che stava circolando a velocità sostenuta. Il conducente, identificato in un 55enne residente a Vignola, sottoposto a controllo con etilometro è risultato positivo alle due prove con un valore di alcool nel sangue 3 volte superiore a quello consentito.

Da un ulteriori accertamenti nelle banche dati è emerso che il veicolo stava circolando avendo l’assicurazione scaduta da oltre 5 anni e che era già sottoposto a sequestro per una stessa violazione. Oltre a ciò il veicolo circolava senza essere stato sottoposto a revisione obbligatoria. La patente del conducente è risultata revocata qualche anno fa.

Di consefuenza il mezzo è stato sequestrato ed è a disposizione dell’Autorità competente per la definitiva confisca. Il 55enne è stato denunciato sia per la guida in stato di ebbrezza, sia per l'altra lunga lista di violazioni, che porteranno anche ad una multa molto salata.