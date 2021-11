Via Taglio, ubriaco molesto multato dalla Polizia

Nel tardo pomeriggio del 16 novembre scorso, la Squadra Volante è intervenuta in via Taglio in quanto diverse persone avevano segnalato la presenza di un uomo molesto che inveiva contro i passanti con insulti e frasi prive di senso.

Giunti sul posto, gli agenti hanno fermato un cittadino straniero di 38 anni, in stato di evidente alterazione psicofisica per il troppo alcol, che si è rifiutato di esibire un documento attestante la propria identità, motivo per il quale è stato denunciato in stato di libertà.

L’uomo è stato anche sanzionato amministrativamente poiché colto in stato di ubriachezza molesta in luogo pubblico. La sua posizione è ora al vaglio dell’Ufficio Immigrazione della Questura.