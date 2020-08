Controlli dei Nas sulla filiera alimentare, scoperti prodotti scaduti in una gelateria

Proseguono le operazioni di verifica sulla filiera alimentare e sulle condizioni igienico-sanitarie della ristorazione da parte dei Carabinieri del NAS di Parma, nell’ambito del piano di controllo per la sicurezza ribattezzato “Estate tranquilla” disposto dal Comando per la Tutela della Salute di Roma.

A Modena i NAS hanno proceduto ad una ispezione presso una gelateria nella periferia cittadina - il cui nome come di prassi non è stato reso noto - per vagliare gli aspetti igienico-sanitari e strutturali del locale, la qualità e la corretta conservazione delle materie prime, le procedure di autocontrollo aziendale, i sistemi di rintracciabilità degli alimenti e l’esattezza delle informazioni al consumatore.

Nel corso delle operazioni i militari hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro amministrativo ben 16 chili di prodotti alimentari congelati (brioches e preparati per la pasticceria/gelateria) la cui etichetta riportava una data di scadenza superata. Il controllo ha fatto emergere anche che non tutto il personale alimentarista era in possesso dell'attestato di formazione.

Per questi motivi il titolare dell'impresa è stato multato per 2.100 euro.