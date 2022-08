Nomadi, il nuovo accampamento è nel parcheggio del Palapanini

Nelle scorse ore quattro roulotte di famiglie nomadi si sono stabilite nel parcheggio del Palapanini e del centro commerciale I Portali, fermandosi lungo la strada che costeggia la ferrovia. E' l'ennesimo insediamento temporaneo di questi mesi estivi in città: non più di due mesi fa era toccato all'area per gli spettacoli viaggianti situata ad un centinaio di metri dall'occupazione attuale.

Come di consueto le famiglie svolgono la loro vita e tutte le sue necessità sul posto, tra pranzi, bucato e attività ricreative. Intorno si notano già molti rifiuti abbandonati - anche se l'intero parcheggio non versa certo in ottime condizioni di pulizia, va detto - e i bambini giocano tra i posteggi e la strada, in un contesto certamente non frequentatissimo, ma non per questo sicuro.

Come avviene ormai di routine, le roulotte riprenderanno la strada non appena le forze dell'ordine passeranno per un controllo e inviteranno le famiglie ad allontanarsi. Va però segnalato come negli ultimi mesi gli episodi di questo tipo siano aumentati in modo tangibile, riproponendo anche in città un tema di difficile soluzione.

Va precisato che non vi è correlazione tra l'occupazione odierna e l'area nomadi che da decenni si trova sul retro del centro commerciale i Portali, dove vivono in modo stabile famiglie di giostrai.