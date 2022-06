Madre e figlia uccise a colpi di pistola nella villetta di famiglia, fermato il marito

Un dramma si è consumato nella mattinata di oggi - o forse prima - nelle campagne di Castelfranco Emilia, nella zona di Cavazzona. A quanto si apprende, sarebbero stati i Carabinieri a scoprire la tragedsia avvenuta in una villetta, dove hanno rinvenuto i corpi senza vita di madre e figlia. Le due donne, di 47 e 21 anni di origine rumene, sarebbero state uccise da colpi di arma da fuoco.

Sul posto i Carabinieri della Tenenza di Castelfranco e del Nucleo Investigativo, che hanno svolto i primi accertamenti. Si indaga sul marito della 47enne, un imprenditore italiano ora in pensione, che sarebbe il principale sospettato di quello che si configura come un duplice omicidio. L'uomo è stato fermato e si trova in caserma.

Le vittime sono Gabriela Trandafir e la figlia Renata Alexandra, che da tempo vivevano nel modenese, nell'abitazione di via Cassola di Sotto che fa parte di un complesso di case in cui vivono diverse famiglie. La 21enne era nata da una precedente relazione delal madre, mentre la 47enne e il marito avevano avuto un altro figlio, oggi adolescente.

Sotto choc i vicini di casa, che hanno appreso rapidamente della tragica notizia. Secondo quanto riferito proprio da una residente, la coppia non era nuova a liti e aveva scelto la strada della separazione. Proprio oggi si sarebbe dovuta celebrare l'udienza in tribunale. ++ Seguiranno aggiornamenti ++