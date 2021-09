Narcotraffico, all'alba vasta operazione dei carabinieri: 7 arresti

Dalle prime ore del mattino, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena è impegnato in una vasta operazione per dare esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. di Bologna, su richiesta della Procura della Repubblica – D.D.A. di Bologna, nei confronti di 7 persone (6 in carcere e 1 agli arresti domiciliari), ritenute responsabili di associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, del tipo cocaina, hashish e marijuana.

L’ indagine, coordinata dalla DDA di Bologna e condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Modena, ha messo il luce l’esistenza di un’associazione criminale strutturata, dedita al traffico di sostanze stupefacenti.

L’operazione vede impegnati, nella provincia di Modena, oltre 50 Carabinieri e tre unità cinofile per la ricerca di droga. Seguiranno aggiornamenti